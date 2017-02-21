بغداد، العراق (CNN)-- تمكنت قوة مشتركة للجيش العراقي والحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب الجيش) من التقدم واستعادة سلسلة جبال عطشانة غرب الموصل وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من عمليات استعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

العراق يبدأ عملية استعادة غرب الموصل من داعش.. متى ستنتهي؟ 1:38

وذكر تقرير نقله تلفزيون العراقية الرسمي أن "القوات ِالمُشتركةَ اقتربتْ من الطريق ِالرئيس ِالممتد ِمن شمال ِالساحل ِالأيمن ِإلى شرق تلعفر،" في حين "سيطرت قوات الحشد الشعبي وقوات التدخل السريع التابعةِ للشرطة الاتحادية على معمل للتفخيخ قُرب قرية أبو سيف جنوب الموصل."

وأشار التقرير إلى أن "قواتُ الحشد ِالشعبي قتلت تسعة َإرهابيينَ وفجرت عجلتينِ مفخختين ِأثناءَ صد ِتعرض لداعش على قاطع عين الحصان غرب تلعفر."