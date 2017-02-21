دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأحد، إن إيران تهدف إلى تقويض المملكة العربية السعودية، ودعا إلى حوار مع الدول العربية السنية لهزيمة العناصر "المتطرفة" في الشرق الأوسط، وجاءت تصريحاته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأضاف أن إيران تهدف إلى "زعزعة الاستقرار في كل دولة في الشرق الأوسط.. ووجهتها الرئيسية في نهاية الأمر هي السعودية،" حسبما نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

ودعا ليبرمان إلى "ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية الصارمة على إيران وإجبارها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي."

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وقال ليبرمان: "لأول مرة تدرك الدول السنية أن أكبر تهديد لأمنها ليس إسرائيل وإنما إيران ووكلائها." ورأى وزير الدفاع الإسرائيلي أن "الانقسام الحقيقي ليس بين اليهود والمسلمين.. وإنما بين المعتدلين في مواجهة المتطرفين،" على حد تعبيره.