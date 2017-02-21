القدس (CNN)— أصدرت المحكمة العسكرية في تل أبيب، الثلاثاء، حكمها بسجن الجندي ألؤور أزاريا، بعد إدانته بالقتل غير العمد إثر إطلاقه النار على عبدالفتاح الشريف منفذ هجوم في الخليل، العام الماضي.

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وذكر تقرير للإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن المحكمة قضت أيضا بـ"السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وتنزيل أزاريا من رتبة رقيب لرتبة جندي."

ونقلت تقرير الإذاعة على لسان رئيس البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت، قوله: "إن الحرص على أمن مواطني الدولة إنما يستوجب منح العفو عن المحكوم عليه أزاريا لأن الدولة هي التي كلفته بالدفاع عن المواطنين،" في حين قال رئيس المعارضة ورئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ: "إن المحكمة أظهرت قدرا من رقة الإحساس تجاه الضائقة التي يمر بها الجندي أزاريا من جهة، وتعاملت مع القضية بموجب ما تقتضيه المبادئ الأخلاقية المتبعة في جيش الدفاع من جهة ثانية."