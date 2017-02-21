شاهد.. لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض

شاهد.. لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ19 دقيقة.
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2:01

عدد من عناصر الدفاع، انتشلوا الطفلة ببطء، من تحت الركام الذي غطى جسدها بالكامل.

دمشق، سوريا (CNN)-- نشر الدفاع المدني السوري في دمشق فيديو، يظهر لحظة انتشال طفلة من تحت أنقاض منزل عائلتها.

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