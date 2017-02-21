دمشق، سوريا (CNN)-- نشر الدفاع المدني السوري في دمشق فيديو، يظهر لحظة انتشال طفلة من تحت أنقاض منزل عائلتها.
شاهد.. لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
شاهد.. لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ19 دقيقة.
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عدد من عناصر الدفاع، انتشلوا الطفلة ببطء، من تحت الركام الذي غطى جسدها بالكامل.
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