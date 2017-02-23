بغداد، العراق(CNN)-- صعد طاقم CNN على متن طائرة عسكرية عراقية محملة بمئات الآلاف من الرسائل، كتبها أهالي الساحل الأيسر لمدينة الموصل
كاميرا CNN على متن طائرة عراقية تنقل رسائل أهالي الموصل
CNN على متن طائرة تنقل رسائل أهالي الموصل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
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الطائرة ألقت الرسائل فوق الجانب الأيمن للمدينة الذي لا يزال يخضع لسيطرة مسلحي تنظيم داعش.
بغداد، العراق(CNN)-- صعد طاقم CNN على متن طائرة عسكرية عراقية محملة بمئات الآلاف من الرسائل، كتبها أهالي الساحل الأيسر لمدينة الموصل
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