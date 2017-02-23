كاميرا CNN على متن طائرة عراقية تنقل رسائل أهالي الموصل

CNN على متن طائرة تنقل رسائل أهالي الموصل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
العراقالموصلحرب داعشداعش
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الطائرة ألقت الرسائل فوق الجانب الأيمن للمدينة الذي لا يزال يخضع لسيطرة مسلحي تنظيم داعش.

بغداد، العراق(CNN)-- صعد طاقم CNN على متن طائرة عسكرية عراقية محملة بمئات الآلاف من الرسائل، كتبها أهالي الساحل الأيسر لمدينة الموصل
 

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