أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت قوات الجيش العراقي عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على مطار الموصل، وفق ما قاله مسؤول عراقي.

قوات الشرطة الاتحادية بدأت ثاني مرحلة من العمليات لتحرير غرب الموصل وتركز جهودها على استعادة السيطرة على مطار المدينة، حسبما قال الفريق رائد شاكر جودت، في بيان، الخميس.

وأضاف الفريق في بيانه، أن الشرطة الاتحادية وقوات الاستجابة السريعة، بدعم من الطائرات دون طيار والمدفعية الثقيلة، تقدموا إلى عدة مواقع لمداهمة المنشاة الاستراتيجية.

وأفاد البيان: "قوات الشرطة الاتحادية تستطيع إنهاء المعركة من أجل المطار في وقت قياسي. دمرنا أغلب مواقع العدو الدفاعية.. ونراقب عن كثب تحركاتهم والطائرات العسكرية تلاحقهم."

وأخبرت مصادر شبكتنا، أن عناصر "داعش" في الموصل، دمروا مهبط الطائرات في المطار منذ زمن طويل لمنع استخدامه.