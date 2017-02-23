أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تمكنت القوات العراقية، الخميس، من استعادة السيطرة على مطار الموصل، في خطوة مهمة ضمن عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، وفقا لما أكده قائد قوات التدخل السريع للشرطة الفدرالية العراقية عبدالأمير محمد.

وقال محمد إن المطار، الذي تدمرت أجزاء كبيرة منه، أصبح تحت سيطرة قوات الشرطة الفدرالية العراقية بالكامل، فيما قالت مصادر أمنية عراقية، لـCNN، إن عناصر داعش عملوا على تدمير المطار لمنع استخدامه في شن غارات جوية ضدهم.

وبدأت القوات العراقية، الأحد الماضي، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق غرب الموصل بعد الإعلان في أواخر يناير الماضي عن تحرير شرق الموصل. ومن المتوقع أن تستغرق عملية تحرير غرب الوصل بعض الوقت، إذ استغرقت استعادة السيطرة على شرق الموصل أكثر من 3 أشهر.