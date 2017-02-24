أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شنت طائرات عراقية مقاتلة، الجمعة، غارات على مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، للمرة الأولى، وفقا لبيان أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقيادة العمليات المشتركة العراقية.
وأكد متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، لـCNN، أن الغارات التي شنتها المقاتلات العراقية كانت بالتنسيق مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد بيان قيادة العمليات أن الغارات جاءت كرد على التفجيرات التي شهدتها بغداد مؤخرا وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.
وقال العبادي: " لقد عقدنا العزم على ملاحقة الإرهاب الذي يحاول قتل أبنائنا ومواطنينا في أي مكان يتواجد فيه، حيث وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة وكذلك في البو كمال داخل الأراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد حيث نفذ أبطال الجو العملية للرد على الإرهابيين بنجاح باهر".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.