أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شنت طائرات عراقية مقاتلة، الجمعة، غارات على مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، للمرة الأولى، وفقا لبيان أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقيادة العمليات المشتركة العراقية.

وأكد متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، لـCNN، أن الغارات التي شنتها المقاتلات العراقية كانت بالتنسيق مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد بيان قيادة العمليات أن الغارات جاءت كرد على التفجيرات التي شهدتها بغداد مؤخرا وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

وقال العبادي: " لقد عقدنا العزم على ملاحقة الإرهاب الذي يحاول قتل أبنائنا ومواطنينا في أي مكان يتواجد فيه، حيث وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة وكذلك في البو كمال داخل الأراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد حيث نفذ أبطال الجو العملية للرد على الإرهابيين بنجاح باهر".