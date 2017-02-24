أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الجيش التركي، الجمعة، السيطرة الكاملة على مدينة الباب شمال سوريا، ضمن عملية "درع الفرات" التي أطلقتها تركيا، في أغسطس/ آب بالتعاون مع قوات الجيش السوري الحر.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان، أن "عمليات تطهير المناطق المسيطر عليها في الباب من الألغام والعوائق والعبوات الناسفة المصنّعة يدوياً ما تزال متواصلة". وأكدت رئاسة الأركان التركية أنه تمت السيطرة على إجمالي 230 منطقة سكنية ومساحة تقدّر بألف و925 كيلومتر مربع في إطار عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأشار البيان إلى أن عملية "درع الفرات" كانت قد نجحت في تحرير مدينتي جرابلس والراعي وبلدتي دابق وسوران من قبضة تنظيم "داعش". وأضاف البيان أن تطهير المناطق المذكورة من عناصر داعش، أدى إلى منع إطلاق التنظيم صورايخ كاتيوشا باتجاه الأراضي التركية.