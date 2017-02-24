الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)-- أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الخميس، بيانا تناول الإدعاءات باستهداف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها السعودية باستهداف المستشفى الألماني، وقصف سجن عبس، وقصف الشارع الرئيسي التجاري بصعدة، وقصف مخيم الزرق للنازحين.

وقال الفريق المشترك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية: "حيال تعرض المستشفى الألماني في حرض بمحافظة حجة، تبين أن قوات التحالف الجوية تعاملت مع هدف يبعد عن المستشفى محل الادعاء مسافة 17 كيلومترا، وهو عبارة عن مستودع أسلحة في مزرعة تبعد عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مسافة 500 متر، مما يجعل هذا الهدف هدفاً عسكرياً مشروع الاستهداف، لما يحقق استهدافه من ميزة عسكرية."

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حيال إصابة سجن عبس / خولان بمحافظة حجة، ومنزل مجاور له بقنبلتين، تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بالتعامل مع هدفين في ذات اليوم، حيث كان الهدف الأول عبارة عن مخزن أسلحة ويبعد عن موقع السجن حوالي 900 متر، والهدف الثاني عبارة عن مخزن أسلحة أيضا ويبعد عن موقع السجن حوالي 1300 متر."

وفيما يتعلق فيما يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية بأكتوبر/ تشرين الأول 2015 عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف الشارع الرئيسي التجاري في مدينة صعدة، ذكر البيان: "تبين أنه في ذات تاريخ الادعاء قامت قوات التحالف الجوية واستنادا إلى معلومات استخباراتية، باستهداف مبنى عبارة عن مستودع ومصنع للأسلحة يقع على الشارع التجاري لمدينة صعدة ويتبع لميليشيا الحوثي المسلحة، باستخدام قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة وعن طريق الخطأ التقني بالطائرة سقطت القنبلة على بعد 60 متراً دون موقع الهدف المرصود مما أدى إلى تضرر المبنى المجاور، وتبين للفريق المشترك أن الحادث حصل بسبب خلل تقني بحت في الطائرة."