القاهرة، مصر (CNN)—قال شوقي علام، مفتي مصر، الجمعة، إن الدعوات المطالبة بالتخلف عن أداء الخدمة العسكرية تعتبر آثمة ومحرمة شرعا، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن شرف ما بعده شرف.

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وأضاف علام وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي: "لا يمكن لدولة العيش بصورة محترمة دون وجود جيش عصري يحافظ على أمنها واستقرارها،" مبينا أن "الدفاع عن الوطن هو من أرقى مراتب الشهادة ولا يساويه سوى الموت في سبيل المال والعرض، وأن العمل بالجندية شرف في الدنيا وقربة يتوصل بها المسلم لرضا لله تعالى في الآخرة."

وأضاف: "المقصود من قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} أن يكون للدولة قوة ردع ضد من يهدد أمنها، وهي قوة ردع وليس قوة اعتداء على الآخرين; لأن ديننا دين السلام، والمسلمون دعاة سلام وعمران ولا علاقة لهم بالإرهاب، فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصلحة البشرية في الدنيا والآخرة، ونحن نحتاج لتنمية قوة الردع العسكرية لحماية أوطاننا من عوامل الشر."