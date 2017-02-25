بغداد، العراق (CNN)-- تمكنت وحدات من الشرطة الاتحادية العراقية التي تتولى زمام القيادة في المعركة ضد داعش في غرب مدينة الموصل من السيطرة على المزيد من الأراضي من قبضة التنظيم المتطرف، وفقا لقائد الشرطة الاتحادية العراقية اللواء رائد شاكر جودت، حيث حررت الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع منطقة حاوي الجوسق، وهي منطقة زراعية مفتوحة.

كما تتقدم الآن في حي الجوسق الذي يقع بجوار نهر دجلة الذي يقسم غرب الموصل عن شرقها.

يأتي ذلك في وقت تقوم فيه قوات النخبة في الشرطة الاتحادية بتطهير جيوب التنظيم المتبقية في حي الطيران غرب المدينة، والذي يقع الى الشمال مباشرة من مدرج مطار الموصل.