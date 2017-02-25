شاهد.. جنود أمريكيون على الخطوط الأمامية في معركة الموصل

أمريكيون على الخطوط الأمامية بمعركة الموصل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و12 دقيقة.
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1:46

في مكان قريب يقوم جنود آخرون بإعداد طائرة بدون طيار.

بغداد، العراق (CNN)-- جنود أمريكيون رفضوا الافصاح عن أسمائهم يقومون بإعداد إحداثيات لمواقع داعش، لم يطلقون النار من بنادق القنص أبداً.. لكنهم يستخدمونها لتحديد الأهداف ...
 

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