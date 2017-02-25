بغداد، العراق (CNN)-- جنود أمريكيون رفضوا الافصاح عن أسمائهم يقومون بإعداد إحداثيات لمواقع داعش، لم يطلقون النار من بنادق القنص أبداً.. لكنهم يستخدمونها لتحديد الأهداف ...

