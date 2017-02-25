بغداد، العراق (CNN)-- جنود أمريكيون رفضوا الافصاح عن أسمائهم يقومون بإعداد إحداثيات لمواقع داعش، لم يطلقون النار من بنادق القنص أبداً.. لكنهم يستخدمونها لتحديد الأهداف ...
شاهد.. جنود أمريكيون على الخطوط الأمامية في معركة الموصل
أمريكيون على الخطوط الأمامية بمعركة الموصل
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و12 دقيقة.
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في مكان قريب يقوم جنود آخرون بإعداد طائرة بدون طيار.
بغداد، العراق (CNN)-- جنود أمريكيون رفضوا الافصاح عن أسمائهم يقومون بإعداد إحداثيات لمواقع داعش، لم يطلقون النار من بنادق القنص أبداً.. لكنهم يستخدمونها لتحديد الأهداف ...
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