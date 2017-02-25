دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب بشار الجعفري رئيس وفد النظام السوري في محادثات جنيف، السبت، من أعضاء وفد المعارضة بإدانة الهجوم على قوات الأمن في حمص الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا، محذرا من التعامل مع من يرفض على أنه "شريك في الإرهاب".

وقال الجعفري، في مؤتمر صحفي عقب جلسة محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن الجلسة "تركزت حول نقطة واحدة فقط هي وضع مكافحة الإرهاب كأولوية... وطلبنا منه أن يصدر بيانا يدين فيه التفجيرات الإرهابية الانتحارية التي قام بها اليوم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وشركاؤه في مدينة حمص"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأضاف: "كما طلبنا منه أن ينقل أيضا مطلب إصدار بيانات واضحة لا لبس فيها من كل المنصات المشاركة في محادثات جنيف لما حدث اليوم في حمص"، محذرا من أن "أي طرف يرفض إدانة ما جرى في حمص اليوم سنعتبره شريكا في الإرهاب وسنتعامل معه على هذا الأساس".

وأشار الجعفري إلى تصريحات قبل الجلسة التي قال فيها إن "ما حصل اليوم لن يمر مرور الكرام وما حصل هو بالضبط رسالة إرهابية إلى محادثات جنيف.. رسالة موجهة إلى المبعوث الأممي والأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي وكل المشاركين في محادثات جنيف.. ما حصل اليوم ألقى بظلاله على جنيف.. ولذلك.. العمل الإرهابي في حمص ليس فقط عملا إرهابيا عسكريا وإنما عمل إرهابي سياسي أيضا".