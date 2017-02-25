بغداد، العراق (CNN)— قال اللواء بالشرطة الفيدرالية العراقية، رائد جودت، إن القوات العراقية تضييق الخناق أكثر وأكثر على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في العمليات التي تخوضها غرب الموصل.

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وبين جودت في تصريح لـCNN: "قواتنا تبعد كيلومترا واحدا عن حي الدواسة،" لافتا إلى أن ما لا يقل عن 50 عنصرا بالتنظيم قتلوا الجمعة، وجرح العشرات الآخرون، في حين تمكنت القوات المختصة العراقية من تدمير 25 عبوة ناسفة وضبطت العديد من الأسلحة التابعة لمقاتلي داعش.

والقى جودت الضوء على أن سيطرة قوات الشرطة الفيدرالية العراقية إلى جانب قوات من الرد السريع على مطار الموصل الذي كان يعتبر أحد المعاقل القوية لداعش غرب الموصل، تم خلال ساعات قليلة فقط بدعم من طائرات دون طيار وغطاء مدفعي كثيف.