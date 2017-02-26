نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ريك فرانكونا، محلل الشؤون العسكرية في شبكة CNN إن غاز الأعصاب VX الذي تشتبه السلطات الماليزية بأنه وراء تسميم وقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، سبق وتم نسخ تركيبته في سوريا.

ما هو غاز الأعصاب "الأكثر فتكا" الذي قتل أخ زعيم كوريا الشمالية؟ 1:29

وأوضح فرانكونا قائلا: "غاز VX طور من قبل البريطانيين في الخمسينيات وبعدها نسخ في كل من روسيا وأمريكا وسوريا واحتمال كبير أنه نسخ أيضا في العراق،" لافتا بالقول: "VX عنصر فتاك للغاية، حيث تكفي قطرات قليلة منه على جلد مكشوف لقتل الضحية."

وتابع فرانكونا: "التعرض لغاز VX يقتل وبسرعة كبيرة، ويعتبر أكثر غازات الأعصاب فتكا تم تصميمها في التاريخ،" مشيرا إلى أنه وفي الوقت الحالي "أي دولة فيها صناعات كيماوية معقدة أو فيها جامعات ذات كليات هندسة كيماوية حديثة يمكنها تصنيع هذا العنصر الفتاك."

ويشار إلى أن الشرطة في ماليزيا قالت إن المشتبه بهن تدربن بصورة جيدة على طريقة التعامل مع هذا الغاز وكيفية وضعه على وجه الضحية في الوقت الذي انتقدت فيه السلطات الكورية الشمالية تقارير التحقيقات الماليزية قائلة إن المشتبه بهن سيتأثرن إن استخدما هذا الغاز.