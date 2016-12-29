أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حتى لو لم تكن من محبي الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية، سيكون لديك سبب آخر للنظر إلى السماء تلك الليلة.
إذ تقول وكالة "ناسا" للفضاء إنه مع حلول العام الجديد، سيقترب مذنب من القمر وستضح رؤيته لأولئك الذين ينظرون باتجاه الغرب. ولكن العقبة هي أنك ستحتاج لمنظار لكي تراه.=
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وتقول "ناسا" إن المذنب الملقب بـ"45P / Honda-Mrkos-Pajdušáková"، والذي سُمي باسم علماء الفلك الذين اكتشفوه في عام 1948، يستغرق 5.25 سنة لإكمال مداره.
هذا العام، كان المذنب مرئياً لأول مرة في الأفق الغربي المنخفض في 15 ديسمبر/ كانون الأول.
وليلة رأس السنة، سيظهر في السماء بالقرب من القمر.
وهنا طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان المذنب سيكون مرئياً في موقعك في ليلة رأس السنة الجديدة - الذهاب إلى موقع "TheSkyLive.com".
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