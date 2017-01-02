هل هذا أخف لابتوب في العالم؟ جربنا لكم.. "LG Gram"
جربنا لكم “أخف لابتوب في العالم”.. "LG Gram"
علوم وتكنولوجياآخر تحديث منذ34 دقيقة.
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قامت CNN بالعربية بتجربة "أخف لابتوب في العالم" وفقاً للشركة المصنعة. إنه "LG Gram"
قامت CNN بالعربية بتجربة "أخف لابتوب في العالم" وفقاً للشركة المصنعة. إنه "LG Gram"
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