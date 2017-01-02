هل هذا أخف لابتوب في العالم؟ جربنا لكم.. "LG Gram"

جربنا لكم “أخف لابتوب في العالم”.. "LG Gram"

علوم وتكنولوجيا
آخر تحديث منذ34 دقيقة.
تقنية وتكنولوجياتكنولوجياكمبيوتر
2:50

قامت CNN بالعربية بتجربة "أخف لابتوب في العالم" وفقاً للشركة المصنعة. إنه "LG Gram"

تقنية وتكنولوجياتكنولوجياكمبيوتر