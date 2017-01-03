غيوم فوق أكبر أقمار زحل

رصدت وكالة ناسا الأمريكية، تحركاً للسحب في أنحاء المنطقة الشمالية للقمر تيتان، أكبر أقمار كوكب زحل.

يظهر في الصور غيوم بيضاء متشكلة من غاز الميثان.

السحب التي تبدو مثل الغيوم التي نراها على كوكبنا اختفت من سماء زحل لعدة سنوات

لكن علماء ناسا أبقوا أعينهم على قمر زحل في انتظار عودتها مرة أخرى

وكالة ناسا تقول إن كمية الغيوم أقل مما كانت تظهر عليه في السابق