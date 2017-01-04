اسمي شون راد، الرئيس التنفيذي لـ”تندر”وظيفتي الأولى كانت في غرفة البريد كمتدرب في شركة Handprint Entertainment، وهي شركة للإدارة الترفيهية.

قابلت الرئيس التنفيذي للشركة عن طريق بعض الأصدقاء، وعبرت عن شغفي بالموسيقى وقطاع الموسيقى، وتوسلته لتركي أعمل بأي جزء من الشركة لأبدأ بالتعلم. كنت أستلم البريد وأضعه في الصندوق المناسب لكل مدير.

أعتقد أن أكثر الدروس التي أذكرها، وهو أحد أهم الدروس التي تعلمتها... كان هناك مشروع معقد جداً طلبه أحد المدراء.. تقدمت من دون طلب أحد، وقلت: أريد أن أقوم به.

في البداية قال لا، فقلت له: اعطني بضع ساعات فقط، دعني أريك ما يمكنني القيام به. وانتهيت إلى إدارة المشروع بأكمله. لذا صعدت من غرفة البريد إلى إدارة مشروع كبير خلال أسبوع.

لم يُدفع لي أبداً، فقد كان التدريب للحصول على ساعات للجامعة. ما أبقاني هناك هو حقيقة أنني كنت أتعلم كل يوم. وفي الوقت الذي شعرت فيه أنني لم أكن أتعلم أو أنمو، قررت أن أقوم بأمر مختلف.