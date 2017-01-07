“عجلة النقر” كانت خاصية مميزة في النسخ الأولى من أجهزة iPod لآبل، وتظهر نسخة تجريبية أولية لآيفون عجلة نقر افتراضية على الشاشة.

نظام التشغيل المسمى حينها بـAcorn كان مستنداً بشكل تام على النصوص، والكتابة كانت ستكون صعبة حينها دون لوحة مفاتيح.

في حين أشار الرئيس التنفيذي السابق في آبل، توني فاديل، انعدام جدوى التصميم في تغريدة له.

كما كان من الصعب تخيل أن يكون هناك “تطبيق لكل شيء.”