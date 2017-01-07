“عجلة النقر” كانت خاصية مميزة في النسخ الأولى من أجهزة iPod لآبل، وتظهر نسخة تجريبية أولية لآيفون عجلة نقر افتراضية على الشاشة.
نظام التشغيل المسمى حينها بـAcorn كان مستنداً بشكل تام على النصوص، والكتابة كانت ستكون صعبة حينها دون لوحة مفاتيح.
في حين أشار الرئيس التنفيذي السابق في آبل، توني فاديل، انعدام جدوى التصميم في تغريدة له.
كما كان من الصعب تخيل أن يكون هناك “تطبيق لكل شيء.”
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.