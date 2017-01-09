عبدول باجاندر خضع لـ16 عملية لإزالة زوائد على أطراف تشبه جذوع الشجر.

هذه الزوائد سببها مرض نادر يسمى "خلل تنسج البشرة الثؤلولي"، ومنعه هذا المرض من تناول الطعام أو الاغتسال بنفسه.

تحدث باجاندر إلى CNN قبيل خضوعه للعمليات في فبراير لعام 2016.

عبدول باجاندر: "أريد أن أكون قادراً على العمل من جديد، وأن أتمكن من ضم ابنتي بشكل طبيعي."

استخدم فريق من الأطباء الليزر لإزالة الزوائد، في حين أن كلفة العمليات الطبية تكفّلت بها حكومة بنغلادش.