دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة "سامسونغ" إن إدارة النقل الأمريكية قررت، الثلاثاء، رفع الشروط التي فرضتها على شركات الطيران بتقديم إخطارات معينة قبل صعود الركاب الذين في حوزتهم هاتف "Galaxy Note7"، واعتبرت الشركة الكورية الجنوبية ذلك بأنه "يعكس المعدلات المرتفعة بشكل استثنائي من المشاركة في برنامج استرجاع واستبدال Note7 في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأفادت الشركة في بيان: "من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدينا لاستهداف كل جهاز، استرجعنا أكثر من 96 في المئة من هواتف Galaxy Note7 حتى الآن."

وأضافت "سامسونغ": "جنبا إلى جنب مع مشغلي الشبكات اللاسلكية لدينا، اتخذتا إجراءات مشددة للحد من قدرة الهواتف المتبقية في العمل كأجهزة هواتف نقالة، ونواصل تعزيز المشاركة في استرجاع الأجهزة. نشكر وزارة النقل وشركات الطيران والمطارات وشركائنا وأصحاب Note7 على صبرهم خلال هذه الفترة."