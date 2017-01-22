دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يبرز غاز الميثان، أحد الغازات الدفيئة التي تعلب دورا مهما في ظاهرة "الاحتباس الحراري" في الوقت الذي تستمر فيه التحذيرات من ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية وما يترتب على ذلك من تغيير في المناخات والتأثير على المحاصيل الزراعية والتسبب بعواصف وظواهر طبيعية قاسية.

ويلعب غاز الميثان دورا مهما في المحافظة على درجة حرارة الأرض وجعلها قابلة للحياة، إلا أن ارتفاع نسبته تؤدي إلى حصر الحرارة داخل الغلاف الجوي وعدم السماح لها بالنفاذ إلى الفضاء، وبالتالي رفع درجات الحرارة للكرة الأرضية.

وضمن العديد من الأمور التي ينتج عنها غاز الميثان نقدم لكم أبرز مصادر في رسم الانفوجرافيك بالأعلى.