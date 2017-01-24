دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لهجوم إلكتروني عبر فايروس، جرى التنسيق مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، من أجل احتوائه.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن الوزارة و"هدف" تمكنتا بعد تلقيهما البلاغات بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني من التعامل مع الفايروس، والحد من انتشاره وتوسعه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد أن تأثير الهجوم انحصر في بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع الإنترنت، وبعض الأجهزة الطرفية للمستخدمين، وعدم تأثر قواعد البيانات المتعلقة ببيانات عملاء الوزارة و"هدف" من الهجوم الإلكتروني، مؤكداً أن الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية و"هدف" ستعود بشكل تدريجي وطبيعي خلال الفترة القادمة.

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من جهتها، حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية "Ransomware"، تستهدف المعلومات والملفات وتمسحها كاملة، وفقاً لما جاء في صحيفة الرياض، وأوصت جميع الجهات برفع مستوى الحيطة والحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة.

وقال تلفزيون الإخبارية في حسابه بموقع تويتر، إن عدداً من المؤسسات السعودية استهدف بهجمات الكترونية خلال الفترة الأخيرة.

كما ذكرت شركة صدارة للكيميائيات عبر حسابها الرسمي على تويتر الإثنين، أنها واجهت انقطاعا في الشبكة الداخلية لتقنية المعلومات، مضيفة أن عملياتها لم تتأثر جراء هذا الإجراء.