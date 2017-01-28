صورة لقمر زحل (تيثيس) التقطتها ناسا أثارت ضجة بين معجبي "حرب النجوم."
فهذه الصورة التي تُظهر فوهة البركان على (تيثيس) تمت مقارنتها بـ"نجمة الموت."
الصورة التقطتها طائرة ناسا الفضائية (كاسيني)في نوفمبر الماضي، وغردت ناسا بالصورة قائلة إن القمر يشبه "مقلة عين تحدق في الفضاء."
لكن فضل مستخدمو وسائل التواصل تشبيهه بنجمة الموت في "حرب النجوم
وتقول ناسا إن فوهة البركان المسمى بأوديسيوس هي نتيجة تصادم خارجي.
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