لا بد أنك رأيتها فقط في الأماكن النائية، حيث تعصف الرياح بشدة.

توربينات الرياح العملاقة.

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لقد أصبحت توفر المزيد والمزيد من طاقتنا النظيفة، وعندما يطرأ عليها عطل ما، يجب أن يتم إصلاحه، بسرعة.

إنه عمل يمكن لقليل من الناس تحمله.

أولئك الذين يخافون الأماكن المرتفعة، ليس عليهم التقدم.

جيسيكا كيلروي:

"وكأنك في الواقع تقوم بأعمال البناء على الحبال. كثيرون يقولون لي أنت مجنونة، هذا خطر للغاية، ولكنه إحصائياً أكثر أماناً من قيادة السيارة إلى العمل.

حين تقود سيارتك قرب توربينات الرياح على الطريق السريع، قد لا تعرف أن هناك شخصاً ما في الأعلى، ولكن عليك أن تنظر في المرة المقبلة لأنك قد تراني."

جيسيكا كيلروي متسلقة صخور، ولكنها تكسب قوتها من عملها كتقنية لتوربينات الرياح، حيث تقوم بإصلاح شفرات وأبراج التوربينات المتضررة، والتي قد تصل إلى ارتفاع 350 قدماً.

جيسيكا:

"من السهل أن تقوم بهذا العمل بشكل آمن، عليك فقط أن تكون حذراً.

تسلق الصخور وإصلاح الشفرات يتطلبان المهارات ذاتها، ألا تخاف من الأماكن المرتفعة، وأن تكون مرتاحاً بالعمل على الحبال، وأن تعرف كيف تنجو بنفسك من الأوضاع الصعبة."

تتمتع هذه الأبراج بنظام حماية من البرق عبر مأخذ أرضي، ولكن البرق أحياناً يخرج عن الشفرات ويتسبب بالضرر للألياف الزجاجية الخارجية.

قد تتحطم الشفرات أيضاً بسبب عوامل الطقس، من الغبار، المطر، الثلج، والجليد، ما يعرض داخلها الخشبي لرطوبة أكالة. فإذا لم يتم تفحصها قد تضعف الشفرات وتنكسر عن البرج في النهاية.

جيسيكا:

"هذه هي المشكلة الأساسية، لا نريد أن تنكسر الشفرات، ولهذا نقوم بإصلاحها بأسرع وقت ممكن.

حين ولدت لم تكن عظامي منتظمة بشكل صحيح. كان علي ارتداء أحزمة لساقي إلى أن ذهبت إلى الثانوية، وقال الطبيب أني لن أتمكن من القيام بالكثير من الأشياء.

كنت لعدة سنوات وأنا طفلة أنظر إلى مجلات التسلق، وأراقب أصدقائي يركضون في الخارج، يقفزون على الحبل، يلعبون كرة السلة، ويقومون بكل الأشياء التي كنت أريد القيام بها.

إنه صعب جداً.

قررت ألا أجعل من حدود الناس حدودي، وقررت أن أتجاوز ما كنت أظن أن حدودي تقف عنده.

أشعر أنني محظوظة لقدرتي على أن أكون في بعض من أجمل الأماكن في العالم. عدا عن أنني أساعد البيئة، وأشعر أنني أساهم في الواقع في حركة الطاقة الخضراء."

هناك أكثر من 4400 تقني لتوربينات الرياح في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات العشر المقبلة.

جيسيكا:

"في المرة المقبلة حين تمرون قرب توربينات الرياح، انظروا جيداً، انظروا أكثر عن كثب، فقد ترون بقعة صغيرة هناك، وهذه البقعة قد تكون أنا، أعيش حلمي."