هذه لعبة "البوكيمون الجديدة.. هل تشبه اللعبة الشهيرة ذاتها؟

هل تشبه لعبة "البوكيمون" الجديدة تلك الشهيرة؟

علوم وتكنولوجيا آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لم تحدث لعبة "البوكيمون" الجديدة المخصصة للهواتف الذكية، ضجة عند انطلاقها، الثلاثاء.

وصف بأنها "لعبة ألواح استراتيجية"، وتتنافس في اللعبة باسم "Pokémon Duel" فرق مكونة من ستة شخصيات بوكيمون يملكها لاعبون من حول العالم.

ولن تكون المنافسة ضئيلة على الإطلاق، ففي العام الماضي قامت لعبة "Pokémon Go" التابعة لشركة "Niantic" الأرقام القياسية بسرعة تحميلها من متاجر التطبيقات.

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ولكن يبدو وأن اللعبة الجديدة لن تحمل الوقع ذاته، فرغم أن محبي شخصيات "بوكيمون" قد يرغبون بالحصول عليها، إلا أن لعبة "Pokémon Go" أظهرت طريقة جديدة بتفاعل ألعاب الفيديو مع العالم الواقعي، بفضل التكنولوجيا الواقع المدمَج، حتى أن بعض الأعمال بدأت بالترويج لنفسها بأنها مواقع مهمة لاصطياد مخلوقات البوكيمون، كما أن دراسة أجرتها مايكروسوفت أظهرت بأن الخطوات التي تحرك بها المستخدمون زادت بنسبة 26 في المائة.

ويعتقد بأن الواقع المدمج يمكنه أن يغير من الطرق التي نتعامل بها مع المساحة والأشخاص في حياتنا، لعبة "Pokémon Go" كانت دليلاً حياً على سهولة دمج هذه التكنولوجيا في حياتنا، ولكن فيما يخص اللعبة الجديدة "Pokémon Duel" فهي تعد تطبيقاً مجانياً متاحاً في الهواتف المشغل بأنظمة "iOS" و"أندرويد"، ولا تملك هذه التكنولوجيا. 

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