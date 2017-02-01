أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعترف البشر أخيراً بتفوق الكمبيوتر بعد هزيمة شديدة بلعبة بوكر.

أفضل لاعب بوكر في كازينو "Rivers" بمدينة بيتسبيرغ لم يكن من البشر، بل كان برنامج كمبيوتر اسمه "Libratus" الذي تمكن من الإطاحة بأربع لاعبي بوكر محترفين خلال خذت الشهر، ليتمكن من جمع مليون و766 ألف و250 دولار أمريكي في لعبة القمار.

وقد تمكن البرنامج من صعق العديد من اللاعبين، يقول دانييل ماكولاي، الذي تمكن من اللعب ضد البرنامج مع مجموعة من اللاعبين الآخرين: "بعد قطعنا لمنتصف اللعبة ظننا بأننا كنا سنفوز.. لكننا هزمنا بشدّة."

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قام بتصميم البرنامج البروفيسور والطالب كارنيج ميللون، والذي قام قبل أقل من عامين بتقديم عرض مماثل للبوكر مع لاعبين محترفين ضد برنامج ذكاء اصطناعي، لكن البشر فازوا حينها بقيمة 732 ألفاً و713 دولاراً، اثنان من اللاعبين البشر الأربع، دونغ كيم وجايسون ليس، عادا لخوض مواجهة هذا العام.

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الفوز القاطع الذي أحرزه البرنامج هذا العام يعد دليلاً كبيراً على مدى تقدّم الذكاء الاصطناعي، وخلال العام الماضي، شهدنا حجر أساس آخر عندما تمكن برنامج كمبيوتري طوّرته شركة "غوغل" من التغلب على أحد أفضل اللاعبين غي اللعبة الصينية القديمة "GO".

ويقول جيمي تشاو، الذي حقق المرتبة الثانية بين البشر بالمواجهة الأخيرة: "هذه كانت أكثر التجارب تحدياً التي واجهتها في حياتي،" قام كل من اللاعبين البشر الأربع بمواجهة الكمبيوتر فردياً، وتم تكرار اللعبة بشكل مستمر بأوراق جديدة بأسلوب "Texas hold-em".

ولحسن حظ هؤلاء اللاعبين، فهم لن يضطروا إلى دفع المبلغ الذي خسروه أمام الكمبيوتر والذي بلغ 1.7 مليون دولار، بل سيتمكنون من تقاسم 200 ألف دولار بينهم، كبادرة شكر لمواجهتهم البرنامج.

يجدر بالذكر بأن المبلغ وفارق الأرباح بفوز الكمبيوتر قد صدمت مطوّري برنامج "Libratus" أنفسهم.