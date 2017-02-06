هونغ كونغ (CNN)-- كثّفت أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية المعركة القانونية ضد حظر السفر الذي أقره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويقضي بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة.

قدم ما مجموعه 97 شركة، بما في ذلك آبل وفيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ونيتفليكس وأوبر، مذكرة قضائية، ليلة الأحد، تعلن أن مرسوم ترامب التنفيذي حول الهجرة "ينتهك قوانين الهجرة والدستور."

ووفقاً لوثائق المحكمة، الحظر يمثل "تحولاً مفاجئاً في القواعد التي تحكم الدخول إلى الولايات المتحدة، ويلحق ضرراً كبيراً بالشركات الأمريكية."

وهذه هي أحدث خطوة من جانب عمالقة قطاع التكنولوجيا لمعارضة حظر ترامب المثير للجدل، والذي واجه عقبات في المحاكم الأمريكية.

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وقُدمت المذكرة في محكمة الدائرة التاسعة الاستئنافية، التي رفضت، صباح الأحد، طلب الحكومة العاجل بإلغاء تعليق قرار حظر السفر.

وطلبت محكمة الاستئناف من كلا الجانبين تقديم مذكرات قانونية أمام المحكمة قبل إصدار قرارها النهائي بعد إيقاف قاض فيدرالي للحظر الجمعة الماضية.

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ورُفعت الدعوى الأساسية من قبل المدعين العامين في ولاية واشنطن ومينيسوتا. وتطالب المذكرة من الـ97 شركة بإذن المحكمة لتقديم ملف في هذه القضية بصفتهم "أصدقاء المحكمة."