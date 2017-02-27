دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر قيام ولي ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بتقبيل قدم والده، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال مراسم وداعه في الرحلة التي يقوم بها حاليا لعدد من الدول الآسيوية.

ولفت النشطاء في تعليقاتهم إلى الاحترام الكبير لولي ولي العهد السعودي وما عبروا عنه بأنه "قمة البر بالوالدين بصرف النظر عن المناصب،" في حين برز وسم "محمد بن سلمان يقبل قدم والده" حيث علق صاحب حساب فريد قائلا: "سيدي محمد بن سلمان مدرسة في الأدب.. حفظ الله لنا قادتنا وادامهم لوطن وشعب يحبهم."

وعلق صاحب حساب الجلعود قائلا: "آل سعود مدرسة تربوية علمية حفظ الله الملك سلمان وولي العهد الامير محمد ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان،" في حين قال بندر: "رسالة إلى كل صاحب مركز أو منصب مرموق أن جميع بروتوكولات مركزه تسقط تحت قدما والديه."

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