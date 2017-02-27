دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، إن هناك بعض الدول لن تستطيع النهوض من محن تمر بها إلا بالقضاء على ما وصفه بالروابط مع "دولة الإرهاب."
جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لن تنهض بعض الدول من مِحَنِها الا بالقضاء على الجذور السرطانية المرتبطة بدولة الارهاب واساس الشر في عالمنا (هل لديهم الشجاعة والوطنية؟)"
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