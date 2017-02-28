دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الإعلامي السوري، فيصل القاسم، نشر مقطع فيديو يظهر فيه الفنان السوري، دريد لحام في كلمة يمدح فيها المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، ورجاله الذين سقطوا "شهداء" على حد تعبيره في سوريا.

جاء ذلك في تدوينة للقاسم في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "في روحك القداسة.. في عينيك الامل.. وفي يديك العمل.. شاهدوا دريد لحام وهو يتغنى بقدسية المرشد الاعلى للثورة الإيرانية."

وفي تغريدة على صفحته بتويتر، قال القاسم: "دريد لحام أوهم السوريين على مدى عقود بأنه ثائر على الظلم والطغيان والفساد. وعندما ثار السوريون ثار دريد لحام عليهم."

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