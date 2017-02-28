دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد مرور نحو عقد على مكوث نجل الأمير السعودي، خالد بن طلال، يزوره، الثلاثاء، عدد من الأطباء العالميين للوقوف على حالته الصحية.

رسالة إلى محبي الوليد.. يصل يوم الثلاثاء القادم 28 فبراير ثلاثة جراحين من أمريكا وجراح من أسبانيا بإذن الله .. وفي حالة قرارهم إجراء العملية pic.twitter.com/AQL45WRdbY — خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) February 24, 2017

جاء ذلك في تغريدة على موقع الأمير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتاريخ الـ24 من الشهر الجاري، قال فيها: "رسالة إلى محبي الوليد.. يصل يوم الثلاثاء القادم 28 فبراير ثلاثة جراحين من أمريكا وجراح من إسبانيا بإذن الله.."

وتابع الأمير قائلا: "وفي حالة قرارهم إجراء العملية الجراحية (المرحلة الأولى) لإيقاف النزيف من الرأس بالتنسيق مع الفريق الطبي في المستشفى التخصصي.. فسوف يكون يوم الخميس القادم 2 مارس.. ولا تنسوا أخوكم الوليد وجميع مرضى المسلمين من دعائكم."

ويذكر إلى أن الأمير خالد بن طلال قد تحدّث العام الماضي عن سر إصراره على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة رغم مرور نحو عقد من الزمان على الحادثة التي وقعت له، قائلاً: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه."

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