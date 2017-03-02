أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — نشر مئات الأشخاص صوراً لرئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في شبابه. وردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تماماً كما اعتدناها، مليئة بالمديح والإعجاب!
صور فاتنة لجستن ترودو في شبابه تجتاح الانترنت
صور فاتنة لجستن ترودو في شبابه تجتاح الانترنت
منوعات
آخر تحديث الخميس, 02 مارس/آذار 2017; 10:45 (GMT +0400).
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الناس على الانترنت يتداولون بإعجاب صورا لجستن ترودو في شبابه.
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