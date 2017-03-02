صور فاتنة لجستن ترودو في شبابه تجتاح الانترنت 

صور فاتنة لجستن ترودو في شبابه تجتاح الانترنت

منوعات
آخر تحديث الخميس, 02 مارس/آذار 2017; 10:45 (GMT +0400).
كنداجستن بيبرمنوعاتالترفيه
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الناس على الانترنت يتداولون بإعجاب صورا لجستن ترودو في شبابه. 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — نشر مئات الأشخاص صوراً لرئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في شبابه.  وردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تماماً كما اعتدناها، مليئة بالمديح والإعجاب!

كنداجستن بيبرمنوعاتالترفيه