أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — نشر مئات الأشخاص صوراً لرئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في شبابه. وردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تماماً كما اعتدناها، مليئة بالمديح والإعجاب!