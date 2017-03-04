القاهرة، مصر (CNN)—انتقد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عددا من الأشخاص مما لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة في الأزمة التي يشهدها حزبه، لافتا بالقول "يا خسارة لا مصريين ولا أحرار" في إشارة إلى حزب المصريين الاحرار الذي يعتبر عضوا بارزا فيه.

رسيت فى الآخر على تاجر رولمان بلى و مهرب اثار متهم بالتعذيب و مذيع فاشل منتحل صفةً محلل سياسى و هرينا فتاوى !يا خسارة لا مصريين و لا احرار — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 3, 2017

جاء ذلك في تغريدة على صفحة ساويرس الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "رسيت في الآخر على تاجر رولمان بلى و مهرب اثار متهم بالتعذيب و مذيع فاشل منتحل صفةً محلل سياسي و هرينا فتاوى! يا خسارة لا مصريين و لا احرار."

ويشار إلى أن تغريدة ساويرس تأتي وسط أزمة حزب المصريين الأحرار الذي يعتبر أحد أكبر الأحزاب الليبرالية بمصر، والذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس مرة أخرى، من توابع قرارات المؤتمر العام الذي عقد بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتعديل اللائحة الداخلية والتي تنص على تغيرات في هيكل الحزب أبرزها إلغاء مجلس الأمناء والذي يعد ساويرس أبرز أعضائه.

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