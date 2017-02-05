حزن سلمان العودة على زوجته وابنه لا يتوقف.. ومقال تذكر أيام السجن
حزن سلمان العودة على زوجته وابنه لا يتوقف
الشرق الأوسطآخر تحديث منذ44 دقيقة.
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يبدو أن حزن الداعية السعودي، سلمان العودة، على زوجته ونجله اللذين قتلا في حادث سير قبل أيام لم يهدأ بعد، فالشيخ المعروف والذي يتبع حساباته الإلكترونية الملايين حول العالم مازال يعرض صورا له مع أطفاله يبث فيها حزنه على من خسرهم، كما خصّ زوجته بمقال وداعي مطوّل تحدث فيه عن مرافقتها له بموافق عديدة في حياته.
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