دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت البدلة الرياضية التي ارتداها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لطلبة الكلية الحربية، الجمعة، ضجة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انتقد البعض البدلة "الترينيج" من ماركة "Armani Exchange" الإيطالية، قائلين إن ثمنها يبلغ آلاف الجنيهات، والذي رأوا أنه يتناقض مع تصريح السيسي سابقاً بأن مصر "فقيرة" للغاية.
وكان السيسي قد قال في مؤتمر الشباب في أسوان 28 يناير/ كانون الثاني الماضي: "محدش قالك إنك أنت فقير قوي.. يا ريت حد يقولكم إن إحنا فقراء أوي.. إحنا فقراء أوي.. اسمع الكلام.."
قد يعجبك.. السيسي في مؤتمر الشباب: "10 سنين تلاجتي ما فيهاش غير مية بس".. ومغردون: لا دي الغسالة يا ريس
في حين يجدر الذكر بأن البدلة الرياضية من ماركة "Armani Exchange" توجد على موقع "أمازون" وسعرها يتراوحي ما بين 54 إلى 90 دولار تقريباً أي ما يعادل 996 إلى 1660 جنيهاً.
ونعرض فيما يلي، بعض ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي:
ويُشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.