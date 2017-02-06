دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت البدلة الرياضية التي ارتداها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لطلبة الكلية الحربية، الجمعة، ضجة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انتقد البعض البدلة "الترينيج" من ماركة "Armani Exchange" الإيطالية، قائلين إن ثمنها يبلغ آلاف الجنيهات، والذي رأوا أنه يتناقض مع تصريح السيسي سابقاً بأن مصر "فقيرة" للغاية.

وكان السيسي قد قال في مؤتمر الشباب في أسوان 28 يناير/ كانون الثاني الماضي: "محدش قالك إنك أنت فقير قوي.. يا ريت حد يقولكم إن إحنا فقراء أوي.. إحنا فقراء أوي.. اسمع الكلام.."

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في حين يجدر الذكر بأن البدلة الرياضية من ماركة "Armani Exchange" توجد على موقع "أمازون" وسعرها يتراوحي ما بين 54 إلى 90 دولار تقريباً أي ما يعادل 996 إلى 1660 جنيهاً.

ونعرض فيما يلي، بعض ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي:

سيادة الريس اللي بيقول "احنا فقرا أووي.." لابس ترينج ماركة Armani exchange..اﻹيطالية العالمية..اللي لو عملت سيرش عن سعره... Posted by Laila Enany on Friday, February 3, 2017

لابس ترينج ارماني ب 18 الف جنية فعلا انتم فقرا اوي يا مصريين Posted by Ahmed Abdelsalam on Friday, February 3, 2017

ترنج السيسي من ارماني اكستشينج ب 8000 جنيه تقريبا وده السعر من غير ما نضيف عليه الجمرك .. Posted by Wael Abbas on Saturday, February 4, 2017

5 آلاف جنيه لكل متوفى و1000 للمصاب في «أتوبيس #نويبع» يعنى بـ الـ 250 دولار دول تقدر تشتري بنطلون ترنج Armani exchange..اﻹيطالية. Posted by Ahmed Fahmy on Saturday, February 4, 2017

ضمن مبادرة «اشتري المنتج المصري» : السيسي يرتدي زياً رياضياً من محلات أبو نسمة.. ماركة Armani Exchange 😎 تحيا مصر السيسي Posted by Nessrina Ezzat on Saturday, February 4, 2017

بس الرئيس السيسي يقصد بفقرا أوي ..الأغلبية الساحقة من الشعب المصري ميقصدش الطبقة الحاكمـة ونظامهُ ..هو لما بيتكلم بصغية "إحنا" ميقصدش نفسه : منقول Posted by Shaimaa Ali on Sunday, February 5, 2017

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