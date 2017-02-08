دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة النقل السعودية، الأربعاء، عن التعرف على هوية سائق غير سعودي يعمل مع تطبيق شهير لخدمة التوصيل بالسيارات، بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للسائق يسب السعوديات بألفاظ بذيئة.

وقالت الهيئة: "تعرفنا على سائق غير سعودي متعاون في شركة تطبيقات أساء التعامل مع عميلة بألفاظ بذيئة وانتشر المقطع في مواقع التواصل". وأضاف: "تمت معاقبة السائق بغرامة مادية وإنهاء التعامل معه من قبل الشركة.. كما خاطبنا الجهات الأمنية ومكتب العمل لمخالفته نظام العمل"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وقررت هيئة النقل معاقبة الشركة بغرامة مالية، وأرجعت ذلك إلى "تشغيلها سائق غير سعودي بسيارته الخاصة في مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها". وحذرت الهيئة شركات التطبيقات من "التعامل غير النظامي مع سائقين غير سعوديين"، مطالبة المستفيدين بالتعاون والتأكد من أن قائد المركبة سعودي.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل قال، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه "يجري التنسيق حالياً مع الجهات المختصة، للتأكد من صحة المقطع، واستدعاء المنشأة لاتخاذ الإجراء اللازم بحق العامل المسيء"، وذلك تعليقا على تغريدة لشاب سعودي عن الفيديو مصحوبا بهاشتاج " #بذاءه_مصري_في_كريم"، الذي تصدر موقع تويتر في السعودية.

ولم تظهر صورة الشخص في مقطع الفيديو بل صوته فقط وكان يتحدث بلهجة مصرية، ولكن الهيئة لم تكشف عن هوية السائق أو الشركة التي يعمل بها. كما انتشر هاشتاج آخر بشكل واسع على موقع "تويتر" في السعودية، وهو "#ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني"، مع تغريدات أغلبها يطالب بتطبيق السعودة، وتغريدات أخرى تستنكر هذه الدعوة وترحب بوجودهم.

يجري التنسيق حالياً مع الجهات المختصة، للتأكد من صحة المقطع، واستدعاء المنشأة لاتخاذ الإجراء اللازم بحق العامل المسيء.@ibrax94 — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) February 8, 2017

#ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني الشعب يريد ترحيل الاجانب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — TaghreedNasser (@ta9213) February 8, 2017

#ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني



اي هذي الهاشتاقات اللي تخدم الوطن ،، اموال بالمليارات تخرج خارج هذا البلد للاجانب بلدنا اولا بـ هالاموال...!! — 💙N24💙 (@N24_CR7) February 8, 2017

#ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني صرنا غرباء داخل اسوار وطنا وهم مواطنين خارج اسوار وطنهم ، الاجانب سبب رئيسي للبطاله وشح الوظائف الي نعايشه حاليا — ASHWAQ (@kazaz2) February 8, 2017

المشكله نفس اللي يطالبون بطرد الاجانب هم نفسهم اللي ينتقدون ترامب ويسبونه ويقولون عليه عنصري ههههههه تناقض عجيب #ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني — محمد (@mccv_50) February 8, 2017

#ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني

بأسمي واسم السعوديين

لكل اجنبي في السعودية حللت اهلا ووطئت سهلا

واعتذر عن هذا الوسم التافة الذي لايمثل إلا صاحبة — ريم الشمري 🍁 (@reem199818) February 8, 2017

#ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني اهلًا وسهلا بكل اجنبي جاي يسترزق من بلدي احنا أهل الكرم والضيافة ،الارزاق بيد الله مو من تراب البلد ، — Roya (@majesty_roya) February 8, 2017

علماً بأن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.