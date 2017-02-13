دبي، الإمارات العربية المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الداية الإسلامي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، إن تغيير النظام التعليمي الذي وضعه "المستعمر" على حد تعبيره، ضروري.

أول ما ينبغي علينا معالجته هو نظام التعليم الذي وضعه المستعمر، فنحن بحاجة إلى مراجعة مناهجنا وفلسفتنا التعليمية كلها. pic.twitter.com/CrKLd8XUnV — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) February 12, 2017

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره القرضاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أول ما ينبغي علينا معالجته هو نظام التعليم الذي وضعه المستعمر، فنحن بحاجة إلى مراجعة مناهجنا وفلسفتنا التعليمية كلها."

وقال في مقطع الفيديو: "أنظمتنا ومناهجنا التعليمية تخرج أغلب ما تخرج، موظفين، جيوشا من الموظفين يحسنون أن يصموا الكتب بالتعبير الدارج، ويتقيأ في الامتحان.."

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