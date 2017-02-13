دبي، الإمارات العربية المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الداية الإسلامي، يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، إن تغيير النظام التعليمي الذي وضعه "المستعمر" على حد تعبيره، ضروري.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره القرضاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أول ما ينبغي علينا معالجته هو نظام التعليم الذي وضعه المستعمر، فنحن بحاجة إلى مراجعة مناهجنا وفلسفتنا التعليمية كلها."
وقال في مقطع الفيديو: "أنظمتنا ومناهجنا التعليمية تخرج أغلب ما تخرج، موظفين، جيوشا من الموظفين يحسنون أن يصموا الكتب بالتعبير الدارج، ويتقيأ في الامتحان.."
ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.