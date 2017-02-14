دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، إن إيران تقوم بنشر التشيع المنحرف، لافتا إلى وقوفها وراء "إذكاء الطائفية" في الخليج والعالم.

جاء ذلك في تدوينة للسويدان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "إيران تسببت في إذكاء الطائفية وأخذت تنشر التشيع المنحرف وتمارس الطائفية بأسلوب خبيث في كل المنطقة."

وتابع قائلا: "هي أساس الشر في العراق ولولا دعمها الخبيث لسقط نظام الطاغية بشار وهي وراء الانقلاب الخبيث في اليمن وهي وراء إذكاء الطائفية في الخليج وغير ذلك الكثير، قد آن الأوان لقطع يد إيران الخبيثة في المنطقة قبل أن تتسبب في تدمير الأمة."

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