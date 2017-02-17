دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، بعض علماء أهل السنة والجماعة، قائلا إنهم يريدون تطبيق "ولاية الفقيه" على المجتمع، وفقا له.

جاء ذلك في تدوينة للسويدان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "فكروا معي :عند البعض في المذهب الشيعي هناك مصطلح هو ’ولاية الفقيه ‘ وهو يعني باختصار شديد :حيث أنهم يؤمنون بالعصمة (وهي عدم الزلل أو الخطأ) للأئمة الإثنى عشر وعندهم أن الإمام مسؤول عن رعيته (الولاية) في أمور الدنيا والدين وحيث أنهم يؤمنون كذلك أن الإمام الثاني عشر (الأخير) محمد بن الحسن العسكري لم يمت وإنما غاب وسيعود فإلى حين عودته يتولى مهامه أحد العلماء الذين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد في العلم فهو يتولى ولاية أمور الدنيا والدين لكنه ليس له مواصفات الإمام (وأهمها العصمة) وبناء على هذه الصلاحية فمن حقه أن يصدر (فيتو) ضد أي قانون أو أي مرشح."

وتابع السويدان قائلا: "وأعتذر إن كان فهمي أو تلخيصي فيه خلل ولست بصدد نقاش هذه العقيدة ولكن أريدكم أن تفكروا معي: عندنا أهل السنة والجماعة لا توجد ولاية الفقيه لكن بعض علمائنا وبعض مؤسساتنا الشرعية يريدون أن يمارسوا علينا ’ ولاية الفقيه‘ فيريدون أن يفتوا في كل أمر وكأنهم علماء في الفيزياء والبيولوجيا ومتخصصون كذلك في علم النفس وكذلك السياسة والاقتصاد وغيرها من العلوم."

وأضاف: "يريدون أن تخضع قرارات قيادات الحركات الاسلامية لفتاواهم بل يريدون ألا يصدر قانون من البرلمان إلا بعد أن يعطوه موافقتهم أو مباركتهم! ألا يشبه هذا (ولاية الفقيه) ما رأيكم؟"

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