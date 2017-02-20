طهران، إيران (CNN)— رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على دعوة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف لحوار خليجي، قائلا إن على إيران التوقف أولا عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ظريف يدعو إلى حوار إقليمي في الخليج العربي، لكي يكون الحوار جديا وبعيدا عن البروباغاندا على طهران أن توقف تدخلها في الشؤون الداخلية لجيرانها — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 20, 2017

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ظريف يدعو إلى حوار إقليمي في الخليج العربي، لكي يكون الحوار جديا وبعيدا عن البروباغاندا على طهران أن توقف تدخلها في الشؤون الداخلية لجيرانها."

ويذكر أن قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال الاثنين، إن بلاده لا تسمع صوتا واحدا لدول الخليج على حد تعبيره قائلا إن هناك تناقضا في المواقف وفقا لرأيه، مضيفا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "لا نسمع صوتا واحدا (الخليج) وإننا نترقب صوتا واحدا وهو صوت أغلبية الشعب."