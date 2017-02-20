دبي، الإمارات العرببة المتحدة (CNN) -- شارك الداعية السعودي سلمان العودة مع متابعيه فيديو مؤثر له، يرثي فيه من فقدهم من أسرته في حادث سير في يناير الماضي، وذلك ضمن برنامجه "وسم."

وقد عبّر العودة في حلقة "أكملي الحكاية"، التي قال إنها لكل الذين فقدوا أحبابهم، عن مرارة فراق زوجته، حيث استعرض اللحظات التي مر فيها بعد فقدانها وابنه، وما يشعر به حالياً، كما تجوّل في أرجاء منزله حيث ليستذكر أشياء كانت تقوم بها زوجته.

وكان العودة قد فقد زوجته هيا السياري، وابنه هشام العودة، وقريبته أسماء الشعلان في حادثة سير بعد أن اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بشاحنة.

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