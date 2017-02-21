الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)—نشر رئاسة شؤون الحرمين، الثلاثاء، مقطع فيديو ردا على فتوى لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" عدم جواز فتوى القاعدين (غير المجاهدين) للمجاهدين على حد تعبيرهم.

ومن تلبيساتهم قولهم لا يفتي قاعد لمجاهد، إن جاذبية اللفظ اضلتهم عن فساد المعنى

إذ لم يقل أحد من علماء المسلمين بهذا على طول تاريخ #الجهاد pic.twitter.com/j0gqhGszqW — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) February 21, 2017

جاء ذلك في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت في تعريف للفيديو: "ومن تلبيساتهم قولهم لا يفتي قاعد لمجاهد، إن جاذبية اللفظ اضلتهم عن فساد المعنى إذ لم يقل أحد من علماء المسلمين بهذا على طول تاريخ الجهاد."

وفي المقطع يقول الداعية الإسلامي، صالح بن حميد: "هل كان كل علماء المسلمين في أوقات الجهاد في الثغور والمغازي وجبهات القتال؟ وهل ما يقوم به هؤلاء جهاد في سبيل الله؟ وهل كل المجاهدين علماء وهل في هؤلاء المدعين للجهاد علماء؟ وهل القاعدون غير معذورين؟ وقد قال الله في المجاهدين والقاعدين ’وكلا وعد الله الحسنى‘"

وأضاف: "ولو كان هذا الذي هم فيه جهادا فهل هو فرض عين؟ ثم ألم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى حينما دعا إلى النفير وإلى الجهاد في سبيله أتبه بالدعاء للتفقه في الدين.."

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