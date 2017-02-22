دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتل وسم "كارثة جديدة للترفيه بالرياض" قائمة الوسوم الأكثر نشاطاً على موقع تويتر في السعودية، حيث تفاعل مستخدمو الموقع بشكل كبير معه رداً على بعض النشاطات التي تعتزم هيئة الترفيه القيام بها في المملكة.

وقد دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وعضو المجلس العالمي الأعلى للمساجد، الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، الى مقاطعة الفعاليات "غير المسؤولة" التي تنظمها الهيئة، على حد تعبيره، قائلاً إنه "من العار" أن يكون في بلاد التوحيد مثل هذه الفعاليات التي تقوم عليها هيئة رسمية.

اذهلنا هذا التصرف المشين من #هيئة_الترفيه بهذه الفعاليات المقامة في جدة والتي لا يقرها خلق كريم ولا دين عظيم وعلى المسؤولين ان يتقوا الله — د. حسين آل الشيخ (@H_alsheikh) February 21, 2017

من العار أن يكون في بلاد التوحيد مثل هذه الفعاليات التي تقوم عليها هيئة رسمية فكيف يحصل النصر ومثل هذه الفعاليات المستهجنة دينا وخلقا تقام! — د. حسين آل الشيخ (@H_alsheikh) February 21, 2017

على كل أب وكل مواطن أن يقاطع مثل هذه الفعاليات الغير مسؤولة فكل إنسان مسؤول عن نفسه ورعيته واذا قاطع الناس الفساد انقطع بنفسه — د. حسين آل الشيخ (@H_alsheikh) February 21, 2017

كما غرّد إمام الحرم السابق، عادل الكلباني قائلا:

هيئة الترفيه تخالف الجِبِلَّة!

إذ جُبِلَ الإنسانُ على اللجوء إلى الله في المِحَن والفِتَن! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) February 22, 2017

وكان بعض النشطاء قد أشاروا الى أن الهيئة ستقوم بتنفيذ فعالية نسائية لركوب الخيل والسباحة قريباً، ما أثار غضب المغردين الذي دشنوا وسم #كارثه_جديده_للترفيه_بالرياض، وفيما يلي بعض التعليقات.

ليش بعض العقول الفاسدة عندها التطور لن يكون إلا باختلاط وسينما ومسرح وأغاني ولم يأخذوا من الغرب إلا الفساد #كارثه_جديده_للترفيه_بالرياض — أمير المغردين (@ksa44336) February 22, 2017

يا هيئة الترفيه

ركزوا عالجانب اللي يلامس كل شرائح المجتمع



نحتاج الى ترفيه حقيقي

لا مخالفة التعاليم الدينيه



#كارثه_جديده_للترفيه_بالرياض — عبدالرحمن الخلف (@640Aks) February 22, 2017

هل يمكن أن تكون برامج الترفيه «مدخلًا رسميًا» لانتهاك المحرمات وتمييع الثوابت وتسطيح المجتمع وتسفيه عقول شبابه؟!!#كلمه_توجهها_لهييه_الترفيه — سامي الثبيتي (@Sthobait) February 21, 2017

من جهة أخرى، أيّد بعض النشطاء ما تقدمه هيئة الترفيه، ودعوها الى الاستمرار فيما تقوم به.

#كارثه_جديده_للترفيه_بالرياض

لو بتعطونهم وجه،ترى حتى عمل المرأة كـ طبيبة يعتبرونه كارثة!

اكملوا المسيرة يا هيئة الترفيه ولا تلتفتون لعُقدهُم — إبراهيم المنيف (@altamimi14) February 22, 2017

ماتقدمة هيئة الترفيه هو تماماً مثل ما تقدمة الدول في الخارج وشعبنا ينفقون المليارات من اجل السفر والترفيه !#كارثه_جديده_للترفيه_بالرياض — عبدالله بن عقيل (@a_binaqeel) February 22, 2017

#كارثه_جديده_للترفيه_بالرياض

ايام الرسول كانت النساء تركب الخيول بأي حق الآن يُطلق عليها مسمى كارثه !!!

كفايه ضحكتوا علينا العالم! — ♐️F̲άϊяųƶ 💎 (@i1_uu) February 21, 2017

يذكر أن "هيئة الترفيه" هي جزء من البرامج الطموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه.

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