دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتل وسم "كارثة جديدة للترفيه بالرياض" قائمة الوسوم الأكثر نشاطاً على موقع تويتر في السعودية، حيث تفاعل مستخدمو الموقع بشكل كبير معه رداً على بعض النشاطات التي تعتزم هيئة الترفيه القيام بها في المملكة.
وقد دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وعضو المجلس العالمي الأعلى للمساجد، الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، الى مقاطعة الفعاليات "غير المسؤولة" التي تنظمها الهيئة، على حد تعبيره، قائلاً إنه "من العار" أن يكون في بلاد التوحيد مثل هذه الفعاليات التي تقوم عليها هيئة رسمية.
كما غرّد إمام الحرم السابق، عادل الكلباني قائلا:
وكان بعض النشطاء قد أشاروا الى أن الهيئة ستقوم بتنفيذ فعالية نسائية لركوب الخيل والسباحة قريباً، ما أثار غضب المغردين الذي دشنوا وسم #كارثه_جديده_للترفيه_بالرياض، وفيما يلي بعض التعليقات.
من جهة أخرى، أيّد بعض النشطاء ما تقدمه هيئة الترفيه، ودعوها الى الاستمرار فيما تقوم به.
يذكر أن "هيئة الترفيه" هي جزء من البرامج الطموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه.
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