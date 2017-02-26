القيادة المركزية للجيش الأمريكي تنشر صورا من معسكر تدريبي لقوات سوريا الديمقراطية
بالصور.. من معسكر قوات سوريا الديمقراطية
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 26 فبراير/شباط 2017; 12:59 (GMT +0400).
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا قالت إنها من داخل معسكر تدريبي للمجندين الجدد وعمليات التأهيل والتدريب لعناصر قوات سوريا الديمقراطية.
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