نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا قالت إنها من داخل معسكر تدريبي للمجندين الجدد وعمليات التأهيل والتدريب لعناصر قوات سوريا الديمقراطية.