دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل، شقيق الداعية الإسلامي عصام العويد، إن القائمة طويلة فيما يتعلق بمن نقل أنباء دون تحري ومصداقية، وذلك في تغريدة تأتي على خلفية ما تناقلته وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم اعتقال السلطات السعودية للداعية للاشتباه بدعمه للإرهاب ومحاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."
وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد بشكل مستقل من هذه الأنباء والمعلومات، علق عادل العويد قائلا: "أحب ان اطمئن من سأل عن الشيخ عصام أنه بخير ولله الحمد وقد سُمح له بالاتصال على اهله اثناء فترة التحقيق.. الكذب والتلفيق والتزوير لن يثني عزيمتنا عن اخذ حق الشيخ عصام ممن يحاول تشويه الحقيقة،" وذلك في تغريدة على وسم حمل اسم "عصام العويد ليس إرهابيا."
وأضاف: "قائمة الملاحقين تطول وسيكون في مقدمتها الصحف الالكترونية التي تبحث عن الاثارة والسبق الاعلامي بدون تحري لصحة ومصداقية الخبر.. وهذه المواد من نظام الجرائم المعلوماتية فيه سجن سنه وغرامة خمس مائة ألف لمن يشهر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة."
ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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