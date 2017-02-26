دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الحصن الخليجي الموحد هو أساس القوة أمام التهديد الطائفي، وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، باليوم الوطني للكويت الموافق الـ25 من فبراير/ شباط الجاري، وذكرى التحرير في اليوم التالي.

تحملت الإمارات مسؤوليتها بكل نخوة وإباء، في معركة تحرير الكويت ومحنة البحرين وضمن تحالف الحزم والأمل العربي، قناعتنا أن أمن الخليج لا يتجزأ. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 25, 2017

وقال قرقاش في تغريدته: "الحصن الخليجي الموحد أساس قوتنا أمام التهديد الطائفي والعنف الموجه وتسييّس ملف حقوق الإنسان، من المهم أن يدركوا أن لا حلقة أضعف في بنائنا.. تحملت الإمارات مسؤوليتها بكل نخوة وإباء، في معركة تحرير الكويت ومحنة البحرين وضمن تحالف الحزم والأمل العربي، قناعتنا أن أمن الخليج لا يتجزأ."

وتابع قائلا: "يُمتحن الخليج العربي مرة تلو الأخرى، والعبرة في ترابطنا، أمننا مسؤوليتنا ولافرق بين التهديد الموجه لأي منا، والإمارات الجار والشريك الصدوق.. دروس احتلال وتحرير الكويت ماثلة أمامنا، وأولها أن أمننا وخلاصنا واحد، من الضروري ألا ننسى تلك الأيام السوداء، بل أن نعتبر منها وأن نتهيأ لغيرها."

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