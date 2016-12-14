دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت التشكيلة المثالية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي أعلنها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الأربعاء، مفاجأة مدوية، إذ غاب عنها اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لعام 2016، نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين اختير النجم الجزائري رياض محرز كجناح أيمن في هذه التشكيلة.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى والدفاع

يان أوبلاك (حارس- أتلتيكو مدريد الإسباني)- ماتياس يورغنسون (إف سي كوبنهاغن الدنماركي- مدافع)- سيرجيو إسكوديرو (إشبيلية الإسباني- مدافع)- لودوفيك أوغوستونسون (إف سي كوبنهاغن الدنماركي- مدافع).

خط الوسط

مسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي)- أندريه سيلفا (بورتو البرتغالي)- ريكاردو كواريزما (بشكتاش التركي)- رياض محرز (ليستر سيتي الإنجليزي)

خط الهجوم

ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)- إيدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)- دريس ميرتينز (نابولي الإيطالي)

يذكر أن التشكيلة شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى غياب لاعبين من ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس.